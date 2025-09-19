Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Pendidikan

Tumbuh Institute Dorong Mahasiswa Jadi Tunas Pemimpin Keadilan Ekologi

Jumat, 19 September 2025 – 20:14 WIB
Tumbuh Institute Dorong Mahasiswa Jadi Tunas Pemimpin Keadilan Ekologi - JPNN.COM
Pendiri Tumbuh Institute Rocky Gerung dalam Green Leadership Academy. Foto: Source for JPNN

jpnn.com, PEKANBARU - Sebuah langkah baru dalam pendidikan kepemimpinan hijau lahir di Pekanbaru.

Green Leadership Academy angkatan pertama resmi dibuka pada Kamis (18/9/2025), diinisiasi oleh Tumbuh Institute dan didukung oleh Polda Riau serta Partai Hijau Riau (PHR).

Acara ini mempertemukan mahasiswa dari 50 universitas se-Indonesia, menjadikannya ruang pertemuan gagasan antara birokrasi, akademisi, aktivis, dan generasi muda.

Baca Juga:

Kapolda Riau Irjen Herry Heryawan menyatakan Riau bangga menjadi tuan rumah inisiatif ini, mengingat provinsi tersebut selama ini menjadi episentrum tantangan ekologis nasional, mulai dari deforestasi, kebakaran hutan, degradasi sungai, hingga masalah sampah perkotaan.

Menurutnya, situasi ini tidak hanya mengancam ekosistem, melainkan juga stabilitas sosial, ekonomi, bahkan keamanan masyarakat.

"Polda Riau berkomitmen penuh mendukung kebijakan pro-lingkungan melalui pendekatan green policing. Kehadiran mahasiswa dari berbagai daerah adalah energi baru bagi kami, sebab kalianlah generasi penerus yang akan membawa Indonesia menuju masa depan yang lebih hijau dan berkelanjutan,” tegas Kapolda.

Baca Juga:

Dia menambahkan Green Leadership Academy bukan sekadar forum diskusi, tetapi sebuah kanal konstruktif untuk menyalurkan energi kritis mahasiswa ke jalur produktif, beradab, dan berbasis bukti.

Mahasiswa dibekali keterampilan kepemimpinan, advokasi, komunikasi publik, hingga strategi membangun gerakan sosial yang solutif.

Gelar Green Leadership Academy, Tumbuh Institute dorong mahasiswa jadi tunas pemimpin keadilan ekologi.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Tumbuh Institute  Rocky Gerung  Mahasiswa  ekologi 
BERITA TUMBUH INSTITUTE LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp