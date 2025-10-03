Tumbuh Pesat di Indonesia, Zoomlion Raih Kontrak Besar Strategis di Ajang IIME 2025

Jumat, 03 Oktober 2025 – 11:01 WIB

jpnn.com, JAKARTA - Zoomlion kembali menorehkan catatan baik di pasar ekosistem alat berat Indonesia.

Selama ajang Indonesia International Mining Exhibition (IIME) 2025 yang berlangsung di Jakarta International Expo.

Produsen alat berat asal Tiongkok itu sukses mencatatkan nilai kontrak kumulatif lebih dari 7 miliar RMB atau sekitar Rp 15 triliun.

President of Zoomlion Indonesia Aaron Yan menyebutkan prestasi tersebut memperkuat posisi sebagai pemain global yang serius mendukung pembangunan sektor pertambangan nasional.

Sebagai salah satu ekonomi terbesar di Asia Tenggara, industri pertambangan Indonesia terus berkembang pesat seiring meningkatnya permintaan peralatan canggih.

Menyadari potensi tersebut, pihaknya hadir dengan 22 produk unggulan dari tujuh lini berbeda mulai dari Earthmoving Machinery, Mining Machinery, Engineering Cranes, Concrete Machinery, Aerial Work Platforms, Industrial Vehicles, hingga Foundation Construction Equipment.

Baca Juga: Zoomlion Tampilkan Inovasi Industri Alat Berat yang Disesuaikan Kebutuhan Lokal

Dia menjelaskan kehadiran produk-produk tersebut mencerminkan kesiapan perusahaan dalam menjawab kebutuhan pasar.

“Kami bangga dapat memperkenalkan teknologi dan inovasi terbaru Zoomlion yang dirancang khusus untuk menjawab tantangan pertambangan di Indonesia," kata Aaron dalam keterangannya, Jumat (3/10).