Tumbuh Positif sepanjang 2025, Taspen Life Fokus Lindungi ASN

jpnn.com, JAKARTA - PT Asuransi Jiwa Taspen (Taspen Life) mencatatkan pertumbuhan kinerja positif sepanjang tahun buku 2025.

Plt. Direksi Taspen Life Sidrotun Naim mengatakan kinerja 2025 merupakan hasil dari sinergi lintas fungsi, mulai dari pengelolaan risiko dan investasi yang tetap menerapkan prinsip kehati-hatian, inovasi layanan hingga penguatan tata kelola perusahaan bersama induk usaha PT TASPEN (Persero).

Hal itu selaras dengan fokus Taspen Life melindingi ASN.

"Kinerja ini juga ditopang oleh peningkatan kualitas SDM serta penguatan teknologi informasi Taspen Life," ujar Sidrotun di Jakarta, Senin (20/7).

Selain itu, pencapaian Taspen Life turut menunjukkan kemampuan Taspen Life beradaptasi terhadap perubahan standar akuntansi di industri asuransi jiwa, khususnya penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 117.

"Pertumbuhan kinerja ini tercermin dari peningkatan total aset perusahaan menjadi Rp 10,00 triliun atau tumbuh 18,71 persen dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp 8,42 triliun," beber Sidrotun.

Taspen Life juga berhasil membukukan pendapatan jasa asuransi sebesar Rp 514,35 miliar, tumbuh 27,08% dibandingkan tahun sebelumnya yang tercatat sebesar Rp 404,73 miliar.

Pertumbuhan ini sejalan dengan capaian premi bruto tahun 2025 yang tercatat sebesar Rp 1,98 triliun atau tumbuh 27,81% dari tahun sebelumnya.