Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Ekonomi - UMKM

Tumbuhkan Desa Emas 2026, Sandiaga Uno Sulap Sampah Jadi Cuan

Selasa, 14 April 2026 – 18:34 WIB
Sandiaga Uno dorong Desa Emas 2026, ubah sampah jadi peluang ekonomi bernilai bagi masyarakat.

jpnn.com, JAKARTA - Program Desa EMAS 2026 digelar untuk mendorong tumbuhnya kewirausahaan berbasis potensi lokal di masyarakat desa.

Kegiatan ini diselenggarakan oleh INOTEK Foundation bersama Yayasan Indonesia Setara dan Pemerintah Kabupaten Kebumen.

Program tersebut berlangsung di Aula Desa Lajer, Dukuh Kademangan, Kecamatan Ambal, Kabupaten Kebumen, pada 7 April 2026, dan diikuti puluhan warga setempat.

Baca Juga:

Kegiatan utama meliputi workshop pemintalan bahan baku pelepah pisang hingga proses pengolahan menjadi produk kerajinan bernilai ekonomi.

Dalam sesi tersebut, hadir pelaku usaha kerajinan pelepah pisang, Siswanto, yang membagikan pengalaman usahanya kepada peserta.

Siswanto yang juga merupakan aparatur sipil negara di Kecamatan Alian, Kebumen, menunjukkan bahwa limbah pelepah pisang dapat diolah menjadi produk bernilai jual tinggi.

Baca Juga:

Ia mengembangkan usaha sampingan sebagai koordinator sekaligus pengepul bahan baku pelepah pisang kering di sela aktivitasnya sebagai ASN.

Dalam sesi motivasi, Siswanto memaparkan perjalanan usahanya hingga mampu menghasilkan pendapatan tambahan yang melebihi upah minimum regional di Kebumen.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Desa Emas  desa emas 2026  Sandiaga Uno  sampah  Yayasan Indonesia Setara 
BERITA DESA EMAS LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp