Tumbuhkan Ketahanan Ekosistem Pesisir, TelkomGroup Tanam 20 Ribu Mangrove di Jateng & NTT

jpnn.com, JAKARTA - PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk atau Telkom terus memperkuat komitmennya dalam menjalankan praktik berkelanjutan melalui aksi penanaman 20.000 bibit mangrove.

Penanaman dilaksanakan di dua kawasan pesisir, yakni Desa Kedungmalang, Kecamatan Kedung, Kabupaten Jepara, Jawa Tengah, dan Desa Golo Sepang, Kecamatan Boleng, Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur.

Kegiatan ini juga menjadi bagian dari peringatan Hari Konservasi Mangrove Internasional pada 26 Juli dan Hari Konservasi Alam Internasional pada 28 Juli, sekaligus menegaskan komitmen TelkomGroup dalam mendukung upaya pelestarian lingkungan secara berkelanjutan.

Kegiatan yang melibatkan relawan dari holding company, Telkom Regional III, PT Telkom Infrastruktur Indonesia (InfraNexia), dan PT Telkom Akses (Telkom Akses) ini menjadi bagian dari upaya menjaga kelestarian ekosistem pesisir sekaligus memperkuat kolaborasi dengan masyarakat dalam mendukung pembangunan yang berkelanjutan.

Aksi penanaman mangrove tersebut merupakan implementasi nyata dari inisiatif keberlanjutan GoZero% – Sustainability Action by Telkom Indonesia, khususnya melalui pilar Save Our Planet yang berfokus pada upaya mitigasi perubahan iklim melalui pelestarian lingkungan.

Selain berkontribusi dalam mengurangi risiko abrasi dan mendukung penyerapan emisi karbon, program ini juga menjadi bagian dari komitmen TelkomGroup dalam menjaga keseimbangan ekosistem di kawasan yang menjadi lokasi operasional dan infrastruktur digital perusahaan.

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Berbagai inisiatif hijau yang dijalankan TelkomGroup turut mendukung upaya pembangunan ekonomi berkelanjutan melalui pelestarian lingkungan, pemberdayaan masyarakat, dan penciptaan nilai jangka panjang.

Langkah tersebut sejalan dengan fokus Danantara Indonesia dalam memperkuat praktik bisnis yang berorientasi pada keberlanjutan, pengelolaan aset yang bertanggung jawab, serta penciptaan dampak positif bagi lingkungan, masyarakat, dan pertumbuhan ekonomi nasional.