JPNN.com - Daerah

Tumpukan Ban Bekas di Surabaya Kebakaran, 21 Unit Damkar Dikerahkan

Senin, 15 September 2025 – 08:00 WIB
Peristiwa kebakaran terjadi di kawasan Jalan Kalimas Baru III Gang Lebar Nomor 85, Kelurahan Perak Utara, Kecamatan Pabean Cantikan, Kota Surabaya, pada Minggu siang (14/9). Foto: 112

jpnn.com - Peristiwa kebakaran terjadi di kawasan Jalan Kalimas Baru III Gang Lebar Nomor 85, Kelurahan Perak Utara, Kecamatan Pabean Cantikan, Kota Surabaya, pada Minggu siang (14/9).

Objek yang terbakar adalah tumpukan ban bekas milik PT EMKL Niaga/Sarana Bakti Timur.

Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (DPKP) Kota Surabaya Laksita Rini menjelaskan bahwa laporan kebakaran diterima pukul 13.55 WIB dari warga.

"Begitu menerima laporan, petugas langsung diberangkatkan pada pukul 13.56 WIB dan tiba di lokasi empat menit kemudian," ujar Laksita.

Menurut Laksita, api dikendalikan pada pukul 14.17 WIB dan kondisi dinyatakan aman setelah proses pembasahan selesai pukul 15.08 WIB.

Dalam operasi ini, DPKP Surabaya mengerahkan 19 unit mobil pemadam, ditambah 2 unit bantuan Damkar Pelindo.

“Alhamdulillah tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Luas area yang terbakar sekitar 5 x 10 meter persegi. Dugaan sementara api berasal dari tumpukan ban bekas yang merambat ke peralatan tambal ban dan kontainer bagian belakang,” terangnya.

Selain DPKP Surabaya dan Damkar Pelindo, penanganan juga melibatkan BPBD Kota Surabaya, Posko Terpadu Utara Kasuari, serta PLN.

Tumpukan ban bekas Pabean Cantikan Surabaya alami kebakaran, butuh 21 unit untuk proses pemadaman

