JPNN.com - Olahraga - Bulutangkis

Tunggal Putri Pratama Siap Unjuk Gigi di Indonesia Masters 2025 Super 100

Selasa, 16 September 2025 – 03:58 WIB
Pebulu tangkis tunggal putri Chiara Marvella Handoyo saat berlaga pada ajang Indonesia International Challege 2024 di GOR Remaja, Pekanbaru. Foto: Humas PP PBSI

jpnn.com - Pebulu tangkis pratama Pelatnas Cipayung akan unjung gigi pada ajang Indonesia Masters 2025 Super 100.

Pada ajang yang digelar di GOR Remaja, Pekanbaru itu tercatat 36 wakil Indonesia akan tampil memburu gelar juara.

Dari sektor tunggal putri, beberapa pemain pelapis yang akan tampil yaitu Mutiara Ayu Puspitasari, Chiara Marvella Handoyo, Ruzana, Ni Kadek Dhinda Amartya Pratiwi, hingga Deswanti Hujansih Nurtertiati.

Pelatih tunggal putri pratama Pelatnas Cipayung, Herli Djaenudin mengungkapkan semua anak asuhannya siap untuk tampil pada ajang BWF Super 100.

Juru taktik asal klub Exist Badminton itu menilai semua pemain tunggal putri pratama siap memberikan yang terbaik.

Terlebih kota Bertuah punya memori apik tahun lalu dengan menempatkan Chiara menjadi runner up pada ajang Indonesia International Challenge 2024.

“Targetnya dan harapannya tentu menjadi juara. Mungkin itu semua yang dicita-citakan mereka."

"Kami berusaha semaksimal mungkin baik dari atlet, pelatih dan tim pendukung targetnya sama yaitu memberikan yang terbaik untuk Indonesia,” ujar Herli.

Pemain pratama tunggal putri Indonesia berharap tuan kota Pekanbaru untuk menjadi juara pada ajang Indonesia Masters 2025 Super 100, Selasa (15/9)

