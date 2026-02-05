Tunggu Aku Sukses Nanti, Siap Menghangatkan Keluarga

jpnn.com, JAKARTA - RAPI Films merilis official trailer dan poster film karya sutradara Naya Anindita yang berjudul Tunggu Aku Sukses Nanti.

Trailer film Tunggu Aku Sukses Nanti menampilkan perjuangan Arga (Ardit Erwandha) sebagai anak laki-laki pertama di sebuah keluarga yang sedang berjuang menuju tangga kesuksesan.

Setiap Lebaran, Arga selalu ditanya: kapan kerja, kapan nikah, dan kapan sukses oleh para sepupu dan keluarga besarnya.

Baca Juga: Tantangan Rebecca Klopper dalam Film Ahlan Singapore

Melalui trailer Tunggu Aku Sukses Nanti, penonton diajak masuk ke dalam situasi yang sangat akrab namun seringkali dihindari: ruang makan keluarga saat Lebaran.

Film tersebut mengungkap di balik hangatnya silaturahmi, terdapat 'medan perang' mental bagi mereka yang belum memenuhi ekspektasi sosial.

Kisah yang dialami Arga seketika membawa perasaan yang dekat dengan banyak penonton tentang perjuangan menuju kesuksesan dan pertanyaan yang membuat tertekan saat momen kumpul keluarga Lebaran.

Sementara official poster Tunggu Aku Sukses Nanti menampilkan suasana hangat kumpul keluarga khas momen Lebaran.

Tidak hanya menyentuh dan hangat karena sangat dekat dengan banyak penonton, film Tunggu Aku Sukses Nanti juga menjanjikan sebuah tawa yang menghibur lewat kehadiran banyak komika Stand Up Comedy seperti Yono Bakrie hingga Arie Kriting. Mulai dari celetukan hingga komedi situasi yang akan membuat tertawa kecil hingga besar.