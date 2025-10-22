Tunjangan Guru Honorer Tahun Depan Naik, Sebegini Besarannya, Alhamdulillah

jpnn.com, JAKARTA - Tunjangan guru honorer tahun depan naik. Selain itu, pemerintah juga akan menambah kuota guru honorer maupun ASN yang mendapatkan beasiswa kuliah S1 atau D4 dengan sistem rekognisi pembelajaran lampau (RPL).

Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu'ti mengungkapkan, tahun depan pemerintah akan menambahkan insentif bagi guru honorer dari Rp 300 ribu menjadi Rp 400 ribu per bulan terhitung Januari 2026.

Penambahan insentif bagi guru honorer ini setelah ada persetujuan Komisi X DPR RI dan Kementerian Keuangan.

"Insentif guru honorer naik menjadi 400 ribu per bulan mulai.tahun 2026. Dananya sudah disetujui DPR RI dan Kemenkeu," kata Mendikdasmen Mu'ti dalam taklimat media, Rabu (22/10).

Dia mengungkapkan tahun ini pemerintah sudah menyalurkan dana insentif bagi guru honorer. Dana yang ditransfer langsung ke rekening masing-masing guru itu, tujuannya meningkatkan kesejahteraan guru

Pemerintah memberikan insentif sebesar Rp 300 ribu per bulan selama 7 bulan dan ditransfer sekaligus. Jadi, masing-masing guru honorer menerima 2,1 juta rupiah.

Dia mengungkapkan, sebanyak 341.248 guru honorer yang menerima insentif Rp 2,1 juta rupiah.

"Mekanisme pencairan dana insentif ini langsung ke rekening masing-masing guru honorer. Jadi, tidak lagi mampir di rekening Dinas Pendidikan provinsi, kabupaten/kota," terangnya.