Tunjangan Profesi Guru di Bengkulu Sudah Terealisasi Rp 389,21 Miliar

jpnn.com - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) RI melalui Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) mencatat realisasi penyaluran tunjangan profesi guru (TPG) di wilayah Provinsi Bengkulu hingga awal Juni 2026 mencapai Rp 389,21 miliar untuk 20.533 guru.

"Hingga awal Juni 2026, penyaluran TPG untuk guru di Provinsi Bengkulu sebesar Rp 389,21 miliar atau 43,03 persen dari pagu Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk mendukung kesejahteraan guru di Bengkulu," kata Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) DJPb Bengkulu Mohamad Irfan Surya Wardhana di Kota Bengkulu, Selasa (23/6/2026).

Dengan penyaluran TPG di wilayah Bengkulu yang saat ini semakin baik diharapkan dapat meningkatkan motivasi dan kinerja para pendidik dalam memberikan layanan pendidikan yang berkualitas bagi generasi penerus bangsa.

Irfan menyebut penyaluran TPG tersebut dilakukan melalui mekanisme penyaluran langsung dari kas negara ke rekening guru, sehingga dana dapat diterima lebih cepat tanpa jeda waktu.

Melalui kebijakan tersebut, dapat meningkatkan efisiensi administrasi, mempercepat akses guru terhadap hak tunjangan, berkontribusi pada pemenuhan kebutuhan sehari-hari dan peningkatan motivasi guru dalam menjalankan peran strategisnya dalam mendidik generasi penerus.

Untuk penyaluran dana TPG paling banyak di wilayah Bengkulu yaitu Provinsi Bengkulu mencapai Rp 86,7 miliar dengan penerima 4.308 guru, Kabupaten Bengkulu Utara Rp 45,4 miliar persen dengan 2.432 guru.

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Kota Bengkulu sebanyak Rp 39,5 miliar dengan 1.981 penerima, Kabupaten Rejang Lebong Rp34 miliar dengan 1.688 guru, Kabupaten Seluma Rp 33,5 miliar dengan 1.813 guru.

Selanjutnya, Kabupaten Bengkulu Selatan sebanyak Rp 31,6 miliar dengan 1.569 penerima, Kabupaten Mukomuko Rp 27,6 miliar dengan 1.428 guru, Kabupaten Kaur Rp 27,7 miliar dengan 1.483 guru.