Tunjangan Reses Anggota DPR Naik Fantastis, Lucius: Bak Petir di Siang Bolong, Mengejutkan!

jpnn.com - Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) Lucius Karus menyebut semua pihak sebenarnya terkejut mendengar kabar kenaikan tunjangan reses anggota DPR RI.

"Peningkatan nilai tunjangan reses anggota DPR hingga nyaris 100 persen dari periode sebelumnya bak petir saat siang bolong. Mengejutkan," kata Lucius kepada awak media, Senin (13/10).

Dia membeberkan anggota DPR sebelumnya menerima tunjangan sebesar Rp 400 juta per reses.

Namun, kata Lucius, angka saat ini meningkat pesat menjadi Rp 702 juta, sehingga wajar publik menjadi kaget.

"Mengejutkan karena jumlah tunjangan sebesar itu baru ketahuan sekarang," ujarnya.

Lucius mengatakan kekagetan publik terhadap tunjangan reses juga menjadi wajar karena anggota DPR tak pernah melaporkan kegiatan tersebut secara transparan.

"Agendanya ada, tetapi apa yang dilakukan, dan seperti apa hasil kegiatan reses dan kunjungan itu selalu saja tak pernah dilaporkan ke publik, karena tak ada laporan, wajar kalau kita kaget dengan kenaikan tunjangan reses itu," ujar Lucius.

Diketahui, reses adalah kegiatan yang dilaksanakan anggota DPR RI menyerap dan menindaklanjuti aspirasi dari masyarakat di masing-masing daerah pemilihan (dapil).