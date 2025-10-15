Tunjangan Reses Melonjak, LIMA: Anggota DPR Seperti Tidak Insaf, Terus Utak-Atik Anggaran

Rabu, 15 Oktober 2025 – 19:53 WIB

jpnn.com, JAKARTA - Direktur Lingkar Madani (Lima) Indonesia Ray Rangkuti menilai DPR seperti tidak insaf dengan mengutak-atik anggaran setelah peristiwa akhir Agustus 2025.

"Anggota DPR ini seperti tidak insaf-insaf. Terus saja main utak-atik anggaran," kata dia kepada awak media, Rabu (15/10).

Diketahui, terjadi demonstrasi besar-besaran pada akhir Agustus 2025 yang satu di antaranya dipicu dengan tunjangan perumahan bagi anggota DPR di kisaran Rp 40-70 juta.

DPR kemudian membatalkan tunjangan perumahan bagi legislator setelah serentetan demonstrasi.

Namun, DPR kembali menuai sorotan setelah tunjangan perumahan dihapus. Legislator menerima dana reses yang naik dari Rp 400 juta menjadi Rp 702.

Diketahui, reses adalah kegiatan yang dilaksanakan anggota DPR RI menyerap dan menindaklanjuti aspirasi dari masyarakat di masing-masing daerah pemilihan (dapil).

Menurut Ray, DPR kembali kumat dengan menaikkan tunjangan reses setelah demonstrasi heboh pada akhir Agustus 2025.

"Setelah peristiwa 27-30 Agustus lalu, tak jua membuat mereka dengan sepenuhnya introspeksi diri. Hanya sesaat, kini mulai lagi kumat," ungkap aktivis prodemokrasi itu.