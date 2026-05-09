Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Politik - Parpol

Tunjukkan Kantor Baru ke Kaesang, PSI Papua Pegunungan: Selamat Datang di Honai Kami

Sabtu, 09 Mei 2026 – 11:56 WIB
Tunjukkan Kantor Baru ke Kaesang, PSI Papua Pegunungan: Selamat Datang di Honai Kami - JPNN.COM
Ketua Umum DPP PSI Kaesang Pangarep mengunjungi kantor DPW PSI Papua Pegunungan yang baru. Ia didampingi Ketua DPW PSI Papua Pegunungan Yotam Wonda yang juga Wakil Bupati Tolikara, Sabtu (8/5/2026). Foto: dok sumber

jpnn.com - Ketua Umum DPP PSI Kaesang Pangarep mengunjungi kantor DPW PSI Papua Pegunungan yang baru. Ia didampingi Ketua DPW PSI Papua Pegunungan Yotam Wonda yang juga Wakil Bupati Tolikara, Sabtu (8/5).

Saat tiba di kantor, Yotam Wonda langsung membawa Kaesang dan jajaran DPP untuk melihat kantor dan memperkenalkan jajaran DPW PSI Papua Pegunungan.

"Selamat datang di honai kami, honai pinishi Papua Pegunungan. Kalau di sini, sebutannya honai untuk kantor. Untuk bekerja, ketemu atau buat sesuatu hal-hal besar harus dibicarakan dalam honai,” kata Yotam.

Baca Juga:

Yotam Wonda menjelaskan, sebelumnya DPW PSI Papua Pegunungan berkantor di sebuah ruko.

Kantor yang baru ini tersebut lebih besar dibanding kantor sebelumnya.

Yotam menegaskan, dalam kepemimpinannya, kelak DPW PSI Papua Pegunungan Yotam akan punya kantor sendiri dan tidak perlu mengontrak.

Baca Juga:

"PSI harus punya kantor permanen dan punya kantor sendiri,” ujar Yotam.

Selanjutnya Yotam menyatakan akan rutin berkomunikasi dengan DPP PSI termasuk jika ada kekurangan dalam beberapa aspek kegiatan partai.

Yotam Wonda langsung membawa Kaesang dan jajaran DPP untuk melihat kantor dan memperkenalkan jajaran DPW PSI Papua Pegunungan

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Kaesang Pangarep  Papua Pegunungan  PSI  Kaesang 
BERITA KAESANG PANGAREP LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp