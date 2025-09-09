Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Ekonomi - Investasi

Tuntun Sekuritas Akuisisi Raiz Invest Indonesia

Selasa, 09 September 2025 – 03:41 WIB
PT Tuntun Sekuritas mengakuisisi PT Tuntun Invest Indonesia, yang sebelumnya dikenal publik sebagai PT Raiz Invest Indonesia. Foto dok Tuntun Sekuritas

jpnn.com, JAKARTA - PT Tuntun Sekuritas mengakuisisi PT Tuntun Invest Indonesia, yang sebelumnya dikenal publik sebagai PT Raiz Invest Indonesia.

Langkah strategis ini menjadi tonggak penting dalam ekspansi bisnis Tuntun, sekaligus memperkuat standar kepatuhan dan profesionalisasi industri agen penjual reksa dana di Indonesia.

Saat ini, fondasi kepatuhan tersebut sepenuhnya terintegrasi dalam ekosistem Tuntun.

Sebelumnya, Raiz telah bekerja sama dengan manajer investasi seperti Manulife Aset Manajemen Indonesia dan STAR Asset Management dalam distribusi produk reksa dana.

Selain itu, Raiz juga menjalin kemitraan dengan Bank CIMB Niaga serta kanal pembayaran digital seperti DANA dan LinkAja untuk mendorong popularisasi model micro-investment di Indonesia.

“Posisi kami jelas: investasi harus memiliki panduan. Tuntun Invest tidak hanya memberikan akses luas terhadap berbagai instrumen investasi, tetapi juga menghadirkan kerangka metodologi investasi yang dapat digunakan ulang dan teruji untuk setiap jenis reksa dana," ujar Direktur Utama Tuntun Invest, Widya Rianto.

Selain itu, Rianto menyatakan Tuntun Invest akan terus melakukan riset dan evaluasi secara profesional, objektif, dan berkesinambungan.

“Kami menghargai fondasi kepatuhan dan model micro-investment yang telah dibangun Raiz, serta memperkuatnya dengan kapabilitas riset dan teknologi finansial yang selama ini dikembangkan Tuntun. Dengan Tuntun Invest, kami berkomitmen memberikan pengalaman investasi yang edukatif, terjangkau, profesional, dan andal bagi masyarakat, untuk membantu mereka mencapai pertumbuhan kekayaan yang berkelanjutan dan disiplin," kata Direktur PT Tuntun Sekuritas Indonesia, Ricki Juliandi.

Tuntun Sekuritas sejak lama telah membentuk tim riset global di bidang reksa dana publik guna menerbitkan laporan riset independen yang mendalam dan inovatif.

