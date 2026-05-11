Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Internasional

Tuntutan AS Berlebihan, Iran Tolak Usulan Perdamaian

Senin, 11 Mei 2026 – 10:50 WIB
Tuntutan AS Berlebihan, Iran Tolak Usulan Perdamaian - JPNN.COM
Bendera Iran. Foto: tehrantimes.com

jpnn.com - MOSKOW - Iran menolak usulan perdamaian yang diajukan Amerika Serikat. Press TV melaporkan bahwa Iran menolak usulan perdamaian AS karena proposal tersebut dianggap “berarti menerima tuntutan yang berlebihan” dari Washington.

Sebelumnya, kantor berita Iran, ISNA, melaporkan bahwa respons Teheran terhadap usulan dari AS difokuskan untuk mengakhiri perang, serta memastikan keamanan pelayaran di Teluk Persia dan Selat Hormuz.

Lalu, Presiden Amerika Serikat Donald Trump menuturkan bahwa tanggapan Iran terhadap proposal AS untuk mengakhiri konflik sangat tak bisa diterima. Menurut Press TV, tanggapan dari Iran menekankan perlunya AS membayar kerugian perang kepada Teheran.

Baca Juga:

Pada awal Mei, seorang juru bicara Kementerian Luar Negeri (Kemlu) Iran mengonfirmasi Teheran telah menerima tanggapan AS terhadap usulan perdamaian 14 poin dari Iran, melalui perantara Pakistan.

Kantor berita Tasnim pada Minggu melaporkan bahwa usulan Iran untuk negosiasi lanjutan dengan AS, yang sudah disampaikan ke Washington, mencakup pencabutan sanksi, kontrol penuh Iran atas Selat Hormuz, dan pencairan aset-aset Iran yang dibekukan di luar negeri.

Pada 28 Februari, AS dan Israel melancarkan serangan gabungan ke Iran sehingga menewaskan lebih dari 3.000 orang.

Baca Juga:

Washington dan Teheran mengumumkan gencatan senjata pada 8 April.

Perundingan damai yang berlangsung di Islamabad setelah itu belum menghasilkan kesepakatan jangka panjang.

Iran menolak usulan perdamaian yang diajukan AS. Iran menganggap tuntutan yang diajukan AS berlebihan.

Sumber ANTARA

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Iran  Amerika Serikat  usulan perdamaian  Trump  Perang Iran vs Isreal-AS  Selat Hormuz  Israel 
BERITA IRAN LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp