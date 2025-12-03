Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Nasional - Hukum

Tuntutan Jaksa di Sidang 2 Karyawan PT WKM Disebut Tidak Waras dan Sarat Kejanggalan

Rabu, 03 Desember 2025 – 20:34 WIB
Tuntutan Jaksa di Sidang 2 Karyawan PT WKM Disebut Tidak Waras dan Sarat Kejanggalan - JPNN.COM
Jaksa Penuntut Umum (JPU) menuntut dua karyawan lapangan PT WKM, Awwab Hafidz dan Marsel Bialembang, dengan hukuman 3 tahun 6 bulan penjara serta denda Rp 1 miliar. Foto: source for jpnn

jpnn.com, JAKARTA - Jaksa Penuntut Umum (JPU) menuntut dua karyawan lapangan PT WKM, Awwab Hafidz dan Marsel Bialembang, dengan hukuman 3 tahun 6 bulan penjara serta denda Rp 1 miliar.

Tuntutan itu dibacakan jaksa dalam lanjutan sidang perkara patok lahan antara PT Position dan PT Wana Kencana Mineral (WKM) yang digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Rabu (3/12/2025).

Tuntutan itu langsung disambut tanda tanya besar karena dinilai tidak menyentuh sumber masalah sesungguhnya.

Baca Juga:

Kasus bermula ketika PT WKM melaporkan dugaan aktivitas tambang ilegal oleh PT Position di wilayah Maluku Utara.

Laporan tersebut sempat diproses kepolisian, tetapi tanpa penjelasan publik, perkara dihentikan dan tidak pernah sampai pada gelar resmi.

Ironisnya, tak lama setelah laporan itu dihentikan, PT Position justru melaporkan balik kasus serupa dengan objek yang sama. Alhasil, dua karyawan lapangan PT WKM kini diposisikan sebagai pesakitan di pengadilan.

Baca Juga:

Kuasa hukum Awwab dan Marsel, Rolas Budiman Sitinjak, menilai langkah JPU ini merupakan contoh buruk bagaimana hukum bekerja terbalik.

“Karyawan yang cuma menjalankan tugas perusahaan dihukum seolah mereka aktor utama. Sementara dugaan illegal mining oleh korporasi besar tak tersentuh,” ujarnya seusai sidang.

Jaksa Penuntut Umum (JPU) menuntut dua karyawan lapangan PT WKM, Awwab Hafidz dan Marsel Bialembang, dengan hukuman 3 tahun 6 bulan penjara serta denda Rp 1 M.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Kasus 2 Karyawan PT WKM  Karyawan PT WKM  sidang perkara patok lahan  Sekuriti 

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp