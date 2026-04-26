Tur Asia Tenggara, Simple Plan Singgah ke Jakarta dan Surabaya

Minggu, 26 April 2026 – 09:09 WIB

jpnn.com, JAKARTA - Band pop-punk asal Kanada, Simple Plan, akan segera menggelar tur Asia Tenggara yang bertajuk 'The Bigger Than You Think! Tour'.

Dalam tur tersebut, Simple Plan bakal singgah ke beberapa negara seperti Indonesia, Malaysia, Singapura, Filipina, dan Hong Kong.

Kabar tur diungkapkan oleh Simple Plan melalui akun resmi di Instagram.

"Kami antusias membawa tur 'Bigger Than You Think' ke seluruh penggemar di Indonesia, Malaysia, Singapura, Filipina, dan Hong Kong," ungkap Simple Plan.

Band beranggotakan Pierre Bouvier, Jeff Stinco, Sebastien Lefebvre, Chuck Comeau, dan David Desrosiers itu tidak sabar kembali ke Asia Tenggara, khususnya Indonesia.

Pada tur kali ini, Simple Plan dijadwalkan menggelar dua konser di Indonesia, dengan detail pada 27 November 2026 di Tennis Indoor Senayan, Jakarta dan pada 28 November 2026 di Jatim Expo, Surabaya.

Simple Plan mengadakan The Bigger Than You Think! Tour sebagai rangkaian perayaan 25 tahun usia band.

"Kami masih merayakan 25 tahun perjalanan sebagai band, konser kali ini akan terasa sangat spesial," tambah pemilik hit Perfect itu.