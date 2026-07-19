Tur Duo Jazz Prancis Watchdog di Festival Jazz Ternama Indonesia

jpnn.com, JAKARTA - Kedutaan Besar Prancis di Indonesia - Institut francais d’Indonesie (IFI) melanjutkan komitmen untuk meningkatkan kerja sama budaya Prancis-Indonesia melalui edisi kelima tur jazz Prancis di Indonesia.

Kegiatan tersebut dilaksanakan setelah sukses menyelenggarakan Fete de la Musique 2026 atau perayaan Hari Musik Sedunia 2026 di beberapa kota di Indonesia melalui kerja sama dengan berbagai pelaku budaya lokal.

Diluncurkan pada 2022, inisiatif tersebut secara bertahap telah menjadi salah satu ajang utama pertukaran musik antara Prancis dan Indonesia.

Setiap tahun, inisiatif ini memberikan kesempatan kepada para seniman muda Prancis untuk berinteraksi dengan penonton, festival, dan para profesional di Indonesia, sekaligus mendorong terjalinnya kolaborasi jangka panjang antara kedua komunitas jazz tersebut.

Tahun ini, tur tersebut menampilkan duo asal Prancis, Watchdog, yang mengunjungi beberapa kota di Indonesia mulai 22 Juli hingga 8 Agustus 2026.

Konser, lokakarya, pertemuan profesional, dan pertunjukan musik akan mewarnai perjalanan yang melintasi enam kota, yang mencerminkan tekad bersama Prancis dan Indonesia untuk menjadikan budaya sebagai pendorong dialog antara kedua negara.

Diselenggarakan oleh Kedutaan Besar Prancis – IFI, edisi kelima ini dapat terlaksana berkat kerja sama dengan sejumlah pemangku kepentingan utama di kancah budaya Indonesia dan Prancis, di antaranya Forum Jazz Indonesia, AJC – Association Jazzé Croisé, Jazz Gunung Festival, ArtJog, Jazz Summit Indonesia, The Papandayan Jazz Festival, dan Ubud Village Jazz Festival.

Melalui kerja sama dengan para mitra tersebut, pertukaran dan kolaborasi antar seniman dapat terlaksana dalam program ini.