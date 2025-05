Tur Indonesia, Saosin Gelar Konser di Jakarta Malam Ini

jpnn.com, JAKARTA - Band rock asal California, Saosin tengah menjalani rangkaian tur bertajuk 'Saosin Indonesia Tour 2025'.

Dalam tur tersebut, grup yang dimotori oleh Cove Reber itu menggelar konser ke 5 kota di Indonesia.

Setelah memulai tur dari Bandung pada 24 Mei 2025, dilanjutkan ke Medan pada 25 Mei 2025, Saosin akan singgah ke Jakarta.

Pemilik hit You're Not Alone itu bakal menggelar konser di Ecovention Ancol Jakarta, pada hari ini, Kamis (29/5).

Dengan formasi terbaik, Saosin siap memberikan penampilan yang atraktif dan tidak terlupakan untuk para penggemar.

Saosin juga menyiapkan lagu-lagu andalan seperti Seven Years, Voices, sampai You're Not Alone, hingga berbagai kejutan.

Konser Saosin di Jakarta bakal turut dimeriahkan oleh band-band Indonesia yakni St. Loco, dan Last Goal Party.

Setelah konser di Jakarta, Saosin bakal melanjutkan tur ke Surabaya pada 30 Mei 2025 yang bertempat di Jatim Expo, dan panggung terakhir di kota Solo pada 31 Mei 2025 yang bertempat di Sritex Arena.