Tur SaloneSatellite Pilih Indonesia, 55 Karya Kelas Dunia Akan Dipajang di IDD PIK2

jpnn.com, JAKARTA - Jakarta kembali masuk dalam daftar kota penyelenggara event internasional. Kali ini, Pantai Indah Kapuk 2 atau PIK2 yang akan menjadi pemberhentian pertama dalam tur internasional terbaru SaloneSatellite Permanent Collection Exhibition 1998-2026.

Sebelumnya pameran desain internasional bergengsi yang menampilkan 55 karya pilihan dari arsip global Salone del Mobile Milano itu dipamerkan di Hong Kong dan Paviliun Italia pada Expo 2025 Osaka.

Adapun SaloneSatellite Permanent Collection Exhibition 1998-2026 akan digelar di Indonesia Design District (IDD) PIK2 mulai 18 September hingga 18 Oktober 2026. Gelaran itu akan menjadi kali pertama koleksi permanen SaloneSatellite hadir di Indonesia.

Sebanyak 55 karya pilihan akan ditampilkan kepada publik. Seluruhnya dipilih dari total 415 koleksi yang mendokumentasikan perjalanan SaloneSatellite sejak berdiri pada 1998 sebagai wadah bagi para desainer muda berusia di bawah 35 tahun.

Berbagai karya tersebut memperlihatkan bagaimana sebuah gagasan sederhana berkembang menjadi produk yang diproduksi secara massal hingga akhirnya menjadi bagian dari sejarah desain dunia.

Kurator sekaligus pendiri SaloneSatellite Marva Griffin Wilshire mengatakan koleksi tersebut bukan hanya menyimpan sejarah, melainkan juga menjadi ruang lahirnya berbagai kolaborasi baru.



Pendiri SaloneSatellite Marva Griffin Wilshire.