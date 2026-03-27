JPNN.com - Olahraga - Sepak Bola

Turki Selangkah Llagi Melaju ke Piala Dunia 2026

Jumat, 27 Maret 2026 – 08:45 WIB
Bek sayap Timnas Turki Ferdi Kadioglu (20) melepaskan tendangan yang berbuah menjadi gol ke gawang Timnas Romania pada pertandingan semifinal jalur C play-off Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Eropa di Stadion Besiktas, Istanbul, Kamis (26/3/2026) waktu setempat. (Antara/uefa.com)

jpnn.com - JAKARTA - Tim Nasional Turki selangkah lagi menuju Piala Dunia 2026.

Pada semifinal jalur C Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Eropa di Stadion Besiktas, Istanbul, Kamis waktu setempat, Turki berhasil mengalahkan Timnas Romania dengan skor 1-0.

Pada partai final jalur C Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Eropa, Turki akan menghadapi Slovakia atau Kosovo, Selasa (31/3) waktu setempat.

Turki diwajibkan memenangkan pertandingan final jalur C tersebut agar bisa menyudahi penantian 24 tahun untuk kembali tampil pada putaran final Piala Dunia.

Pada pertandingan melawan Romania, kemenangan Turki hadir berkat gol semata wayang yang dicetak oleh Ferdi Kadioglu di menit 53, demikian catatan UEFA.

Turki mengambil inisiatif menyerang terlebih dahulu ketika laga dimulai, akan tetapi beberapa upaya yang mereka lakukan belum membahayakan gawang Romania.

Adapun Romania justru menciptakan peluang berbahaya terlebih dahulu melalui tembakan Vlad Dragomir, yang masih membentur mistar gawang Turki.

Selanjutnya, pada sisa waktu babak pertama, kedua tim terus berusaha untuk mencari gol terlebih dahulu. Namun hingga turun minum, skor imbang tanpa gol tetap bertahan.

Turki selangkah lagi melaju ke Piala Dunia 2026 yang akan digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko.

