Turkiye Vs Italia di Final Kejuaraan Dunia Voli Putri 2025, Perang Suami Istri

jpnn.com - BANGKOK - Turkiye dan Italia lulus ke final Kejuaraan Dunia Voli Putri 2025 di Thailand.

Italia berhak melakoni partai puncak setelah mengalahkan Brasil di Stadion Huamark, Bangkok, Sabtu (6/9) malam WIB.

Duel peringkat satu dunia (Italia) vs ranking dua itu seru.

Italia yang sempat berada 'di bawah angin' di set ke-4 dan set ke-5, bangkit dengan luar biasa dan akhirnya menang dramatis 3-2 (22-25, 25-22, 28-30, 25-22, 15-13).

"Mungkin kekalahan ini akan cukup lama bisa dilupakan. Kami nyaris bisa memenangi pertandingan. Namun, beginilah melawan Italia. Mereka punya pemain-pemain bagus. Saat pergantian pemain pun mereka bisa menjaga irama," kata Kapten Brasil Gabi Guimaraes kepada awak VBTV, on court setelah pertandingan.

Gabi menjadi penyumbang poin terbanyak untuk timnya, sekaligus top skorer di laga itu, 29 poin.

"Kami membuat sejumlah kesalahan, ya, kami harus bangun, setidaknya segera fokus untuk laga perebutan perunggu," imbuh Gabi.

Dari Italia, opposite Ekaterina Antropova menyumbang 28 poin.