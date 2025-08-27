Turnamen Golf Bergengsi Ini Bakal Diikuti Pemain Bintang Dunia, Seru

jpnn.com, MACAU - Turnamen golf bergengsi SJM Macao Open 2025 dipastikan akan digelar pada 16–19 Oktober mendatang di Macau Golf & Country Club.

Kompetisi dengan total hadiah USD 1 juta itu akan dihadiri oleh pemain bertabur bintang golf dunia.

Managing Director of SJM, Ms. Daisy Ho mengungkapan sejak 2023, SJM menjadi sponsor utama Macao Open melalui kemitraan tiga tahun.

"Kami bangga bisa mendukung kebangkitan turnamen ini. Kami mengumumkan perpanjangan kerja sama untuk dua edisi berikutnya, sebagai wujud komitmen jangka panjang kami terhadap perkembangan golf di Makau,” ungkap Daisy dalam siaran persnya, Selasa (27/8).

Pegolf nomor satu dunia Lee Westwood dan bintang PGA Tour asal Korea Selatan, Sungjae Im dipastikan turun pada kompetisi tersebut

Westwood mengaku sangat senang bisa kembali bermain di Makau.

"Saya punya kenangan indah saat juara di sini 26 tahun lalu. Lapangan ini selalu memaksa saya tampil maksimal, dan saya berharap bisa membawa pulang gelar kedua tahun ini,” kata juara Macao Open 1999 itu.

Sementara itu, Sungjae Im, yang dua kali juara PGA Tour dan tiga kali tampil di Presidents Cup, akan tampil perdana di Makau.