Turnamen Mini Soccer BMI Cup 2025 Jadi Ajang Menggalang Dana untuk Bantu Korban Banjir di Bali dan NTT

jpnn.com, JAKARTA - Organisasi sayap PDI Perjuangan, Banteng Muda Indonesia (BMI) menggelar Penggalangan Dana untuk bantuan sosial (charity) kepada para korban musibah banjir yang melanda sejumlah wilayah di Provinsi Bali dan Nusa Tenggara Timur (NTT).

Charity atau penggalangan bantuan sosial untuk korban banjir di Bali dan NTT itu dilakukan melalui "Turnamen Mini Soccer BMI DKI Jakarta Cup 2025" yang diselenggarakan oleh DPD BMI DKI Jakarta di Kemang, Jakarta Selatan, Minggu, 21 September 2025.

Ketua DPD BMI DKI Jakarta Anta Ginting mengatakan sebagai organisasi sayap partai PDI Perjuangan yang konsen pada kawula muda, BMI kembali memfasilitasi para generasi muda untuk peduli dengan kesehatan sekaligus peduli dengan sesama melalui ajang Turnamen Mini Soccer BMI DKI Cup 2025.

Semangat yang dibangun tidak hanya pada kompetisi, namun juga kepedulian untuk membantu korban musibah banjir di Provinsi Bali dan NTT.

Menurut Anta, sepak bola mini atau mini soccer adalah salah satu olah raga yang saat ini tengah digandrungi oleh kaula muda.

Dia berharap Turnamen Mini Soccer BMI DKI Cup 2025 ini dapat mencetak atlet-atlet muda berbakat dan memiliki kepedulian sosial yang tinggi.

"Selain untuk mencari potensi atlet-atlet muda berbakat, Turnamen Mini Soccer BMI DKI Cup 2025 adalah salah satu komitmen kami untuk terus hadir bagi para generasi muda untuk mencipatakan kegiatan positif dan membangun kepekaan terhadap saudara yang sedang terkena musibah. Karena kami yakin, bahwa generasi muda adalah kunci kemajuan bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI),” kata Ketua DPD BMI DKI Jakarta Anta Ginting.

Di tempat yang sama, Sekertaris DPD BMI DKI Jakarta Raihan Ali mengatakan dalam kesempatan Turnamen Mini Soccer BMI DKI Cup 2025 kali ini juga dilaksanakan charity (penggalangan) bantuan untuk para korban banjir di Provinsi Bali dan NTT.