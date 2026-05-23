Turnamen Padel Nasional MS Glow For Men jadi wadah pembinaan atlet muda berbakat

jpnn.com, JAKARTA - Brand perawatan pria MS Glow For Men, resmi mengumumkan gelaran turnamen padel nasional, MS Glow For Men Future Junior Championship 2026. Hal ini untuk mendukung munculnya para talenta yang memiliki bakat di bidang olahraga padel.

Turnamen padel junior berskala nasional ini digelar di Jakarta Selatan pada 23–24 Mei 2026. Ajang ini siap menggebrak sebagai wadah pembinaan strategis sekaligus episentrum lahirnya generasi baru atlet padel berbakat Indonesia sejak usia dini.

"Future Junior Championship 2026 bukan sekadar agenda musiman, melainkan fondasi awal dalam membentuk ekosistem olahraga yang sehat, kompetitif, dan berkelanjutan bagi generasi muda," kata CEO MS Glow For Men, Ganesya Widya, Sabtu (23/5).

Dia mengaku bersyukur karena antusiasme tinggi peserta yang terlihat dengan tercatatnya total 75 pasangan atau 150 pemain yang siap berlaga. Mereka datang dari berbagai kota besar di Indonesia, mulai dari Jakarta, Bandung, Surabaya, Malang, Yogyakarta, Semarang, Banjarmasin, Padang, hingga Makassar.

MS Glow For Men Future Junior Championship 2026 menghadirkan sistem pertandingan berstandar nasional dengan pembagian kategori usia yang komprehensif, mulai dari U10 hingga U18.

Salah satu terobosan besar yang menjadi daya tarik utama adalah dibukanya U10 Exhibition Category. Kategori usia di bawah 10 tahun ini merupakan langkah langka sekaligus trendsetter dalam sejarah turnamen padel di Indonesia demi memotong kompas proses regenerasi atlet sejak usia sedini mungkin.

Baca Juga: Padel for Hope Jadi Gerakan Sosial untuk Keluarga Pasien Anak

"Ini untuk membina atlet sejak dini, sehingga bisa diketahui atlet berbakat sejak dini dan diharapkan dengan pembinaan yang baik akan mampu mengharumkan nama bangsa," ucapnya.

Aspek olahraga prestasi pada turnamen ini juga semakin solid berkat dukungan penuh dari Pengurus Besar Padel Indonesia (PBPI). Melalui kemitraan resmi ini, seluruh hasil pertandingan pada kategori utama akan dikonversi menjadi Official PBPI Ranking Points.