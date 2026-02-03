Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Entertainment - Musik

Turnstile Boyong 2 Penghargaan di Grammy Awards 2026

Rabu, 04 Februari 2026 – 00:47 WIB
Turnstile Boyong 2 Penghargaan di Grammy Awards 2026 - JPNN.COM
Turnstile. Foto: Instagram/we.the.fest

jpnn.com, JAKARTA - Band rock Turnstile berhasil meraih kemenangan pertama mereka di panggung Grammy Awards 2026.

Band asal Baltimore, Amerika itu meraih piala bergengsi tersebut untuk kategori Best Rock Album lewat Never Enough.

Dalam kategori tersebut, Turnstile mengalahkan nominator lain, seperti Deftones, HAIM, Linkin Park, dan lainnya.

Namun, mereka tak hanya berhasil memboyong satu piala saja.

Pasalnya, Turnstile juga menerima penghargaan untuk kategori Best Metal Performance berkat lagu Birds.

Pada kategori tersebut, Turnstile unggul dari nama besar lainnya, seperti Dream Theater, Ghost, Sleep Token, dan Spiritbox.

Dengan begitu, Turnstile sukses meraih dua penghargaan dari 5 nominasi di Grammy Awards 2026.

Sebagai informasi, daftar pemenang Grammy Awards 2026 telah diumumkan dalam malam puncak yang digelar pada Minggu (1/2) malam watu Los Angeles atau Senin (2/2) pagi waktu Indonesia. (mcr7/jpnn)

Redaktur : Dedi Sofian
Reporter : Firda Junita

