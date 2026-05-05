Turun Kasta, Semen Padang ObraI Harga Tiket di Laga Perpisahan

jpnn.com - Semen Padang sudah dipastikan terdegradasi ke Liga 2 musim depan. Manajemen Kabau Sirah langsung mengobral harga tiket untuk dua laga kandang terakhir sebagai sinyal perpisahan sekaligus permintaan maaf kepada publik Sumatra Barat.

Semen Padang menjadi tim kedua yang resmi turun kasta setelah mengikuti jejak PSBS Biak. Semen Padang tidak bisa menyelamatkan diri usai menempati peringkat ke-17 dengan poin 20.

Manajemen pun memilih pendekatan berbeda dengan mendekatkan diri kembali dengan suporter. Dua laga kandang terakhir melawan Persik Kediri (8 Mei) dan Persebaya Surabaya (15 Mei) akan menjadi momen spesial, bukan hanya karena jadi perpisahan, tetapi juga karena harga tiket dipangkas drastis.

Tribune utara dan selatan: dari Rp50 ribu menjadi Rp20 ribu

Tribune timur: dari Rp100 ribu menjadi Rp20 ribu

Tribune barat: dari Rp250 ribu menjadi Rp100 ribu

Langkah ini disebut sebagai bagian dari penyesuaian menjelang renovasi Stadion H. Agus Salim, sekaligus bentuk apresiasi bagi suporter yang tetap setia di tengah keterpurukan.

"Manajemen Semen Padang FC menyampaikan permohonan maaf sebesar-besarnya kepada seluruh suporter, pencinta sepak bola, serta masyarakat Sumatra Barat atas hasil yang tidak sesuai harapan," tulis pernyataan resmi klub.