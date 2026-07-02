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JPNN.com - Nasional - Humaniora

Turun ke Lapangan, Bea Cukai Pantau Harga Hasil Tembakau dan Edukasi Pedagang

Kamis, 02 Juli 2026 – 16:16 WIB
Turun ke Lapangan, Bea Cukai Pantau Harga Hasil Tembakau dan Edukasi Pedagang - JPNN.COM
Bea Cukai kembali memonitoring harga transaksi pasar (HTP) di berbagai wilayah Indonesia guna memamtau harga jual hasil tembakau. Foto/ilustrasi: Ara Antoni/JPNN.Com

jpnn.com, JAKARTA - Bea Cukai kembali memonitoring harga transaksi pasar (HTP) di berbagai wilayah Indonesia guna memamtau harga jual hasil tembakau.

Kali ini monitoring itu digelar Bea Cukai di lima daerah, yaitu Malili, Bandar Lampung, Tanjungpinang, Yogyakarta, dan Manado. 

Kepala Subdirektorat Humas dan Penyuluhan Bea Cukai, Budi Prasetiyo HTP merupakan kegiatan pengumpulan data harga jual eceran produk hasil tembakau yang diperoleh langsung dari transaksi di tingkat konsumen akhir. 

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Data tersebut menjadi salah satu dasar bagi Bea Cukai dalam mengevaluasi efektivitas kebijakan cukai, memantau kepatuhan terhadap ketentuan harga jual eceran (HJE), serta mendukung penyusunan kebijakan yang sesuai dengan kondisi pasar. 

“Melalui pemantauan yang dilakukan secara berkala, Bea Cukai juga dapat mendeteksi indikasi pelanggaran di bidang cukai, termasuk peredaran rokok ilegal,” katanya.

Bea Cukai Malili menggelar monitoring HTP di Kabupaten Luwu Timur, Luwu Utara, Luwu, dan Kota Palopo pada 9–12 Juni 2026.

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Bea Cukai Bandar Lampung di Kabupaten Lampung Utara, Lampung Tengah, Pesawaran, Lampung Selatan, dan Kota Metro. 

Bea Cukai Tanjungpinang di Kota Tanjungpinang dan Kabupaten Bintan. 

Bea Cukai kembali memonitoring harga transaksi pasar (HTP) di berbagai wilayah Indonesia guna memamtau harga jual hasil tembakau.

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TAGS   Bea Cukai  tembakau  Harga Transaksi Pasar  rokok ilegal 
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