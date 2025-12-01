Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Nasional - Lingkungan

Turun ke Titik Bencana di Sumatra, Menhut Ungkap Fokus Pemerintah ke Tanggap Darurat

Senin, 01 Desember 2025 – 10:15 WIB
Turun ke Titik Bencana di Sumatra, Menhut Ungkap Fokus Pemerintah ke Tanggap Darurat
Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni (tengah) di Kabupaten Agam, Minggu (30/11) kemarin. Source for JPNN

jpnn.com - Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni bersama Kapolda Sumbar Irjen Gatot Tri Suryanta dan Kapolda Riau Irjen Herry Heryawan terjun langsung mendatangi lokasi banjir dan longsor di Kabupaten Agam, Minggu (30/11) kemarin.

Menhut ke terdampak banjir dan longsor sebagai bentuk kehadiran pemerintah dalam masa tanggap darurat. 

Raja Juli menyusuri area terdampak di Sumbar guna memastikan evakuasi korban dan penyaluran bantuan berjalan maksimal.

Eks Wakil Kepala Otorita IKN itu bahkan ikut mengevakuasi dua jenazah korban terdampak banjir dan longsor yang baru ditemukan. 

"Saya bersama Kapolda Sumbar, Riau, dan TNI, mengevakuasi dua jenazah, dua korban meninggal dan saya kira hari-hari ini ini masih yang jadi fokus utama kita, melakukan tanggap darurat,” kata Raja Juli dalam keterangan persnya dikutip Senin (1/12).

Menhut pun menyampaikan belasungkawa mendalam terhadap keluarga korban terdampak musibah. 

“Kami atas nama pribadi maupun atas nama pemerintah mengucapkan belasungkawa sebesar-besarnya atas musibah yang kita hadapi bersama pada saat ini. Inna lillahi wa innailaihi rajiun,” ujar Raja Juli.

Selain datang ke titik wilayah terdampak, Sekjen PSI itu juga medatangi posko pengungsian serta berbincang dengan warga terdampak banjir dan longsor.

Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni mengaku terbuka dikritik menyikapi tragedi banjir dan longsor di Sumatra bagian utara, Sumbar, Sumut, Aceh.

