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JPNN.com - Ekonomi - Investasi

Turun Lagi, Harga Emas Antam Hari Ini 11 Juni Jadi Sebegini Per Gram

Kamis, 11 Juni 2026 – 10:51 WIB
Turun Lagi, Harga Emas Antam Hari Ini 11 Juni Jadi Sebegini Per Gram - JPNN.COM
Harga emas Antam turun lagi hari ini Kamis 11 Juni 2026. Ilustrasi: Ricardo/JPNN.com

jpnn.com - JAKARTA - Harga emas Antam hari ini Kamis 11 Juni 2026 kembali mengalami penurunan setelah sebelumnya juga turun. 

Laman Logam Mulia dipantau dari Jakarta, Kamis (11/6), pukul 10.08, menunjukkan harga emas Antam turun Rp 24 ribu menjadi Rp 2.698.000 per gram.

Semula, harga emas Antam berada di posisi Rp 2.713.000 per gram. Harga beli kembali (buyback) juga mengalami penurunan. Hari ini buyback logam mulia Antam berada di posisi Rp 2.395.000 per gram.

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Harga emas Antam sewaktu-waktu bisa berubah.

Berikut harga pecahan emas batangan yang tercatat di laman Logam Mulia Antam terbaru:

‎- Harga emas 0,5 gram: Rp1.394.500.

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‎- ?Harga emas 1 gram: Rp2.689.000.

‎- ?Harga emas 2 gram: Rp5.318.000.

Harga emas Antam hari ini turun lagi. Cek daftar harga emas Antam hari ini mulai dari 0,5 gram hingga 1 kilogram.

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TAGS   harga emas  harga emas Antam  harga emas hari ini  Logam Mulia Antam 
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