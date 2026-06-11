Turun Lagi, Harga Emas Antam Hari Ini 11 Juni Jadi Sebegini Per Gram

Kamis, 11 Juni 2026 – 10:51 WIB

jpnn.com - JAKARTA - Harga emas Antam hari ini Kamis 11 Juni 2026 kembali mengalami penurunan setelah sebelumnya juga turun.

Laman Logam Mulia dipantau dari Jakarta, Kamis (11/6), pukul 10.08, menunjukkan harga emas Antam turun Rp 24 ribu menjadi Rp 2.698.000 per gram.

Semula, harga emas Antam berada di posisi Rp 2.713.000 per gram. Harga beli kembali (buyback) juga mengalami penurunan. Hari ini buyback logam mulia Antam berada di posisi Rp 2.395.000 per gram.

Harga emas Antam sewaktu-waktu bisa berubah.

Berikut harga pecahan emas batangan yang tercatat di laman Logam Mulia Antam terbaru:

‎- Harga emas 0,5 gram: Rp1.394.500.

Baca Juga: Pemuda Merampok Emas dan Aniaya Bu Nurwati

‎- ?Harga emas 1 gram: Rp2.689.000.

‎- ?Harga emas 2 gram: Rp5.318.000.