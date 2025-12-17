Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Ekonomi - Investasi

Turun Lagi, Harga Emas di Pegadaian Hari Ini Jadi Sebegini Per Gram

Rabu, 17 Desember 2025 – 08:58 WIB
Turun Lagi, Harga Emas di Pegadaian Hari Ini Jadi Sebegini Per Gram - JPNN.COM
Pramuniaga menunjukkan produk emas batangan di Galeri 24 Pegadaian Cabang Ampenan, Mataram, NTB, Senin (28/10/2024). ANTARA FOTO/Ahmad Subaidi/foc/aa.

jpnn.com - JAKARTA - Harga emas di Pegadaian hari ini, Rabu 17 Desember 2025 kompak turun lagi.

Laman resmi Sahabat Pegadaian dikutip Rabu (17/12), menunjukkan dua produk buatan UBS dan Galeri24 mengalami penurunan harga.

Adapun harga jual emas Galeri24 turun dari awalnya Rp 2.501.000 menjadi Rp 2.494.000 per gram.

Baca Juga:

Kemudian, harga emas UBS turut turun dari semula Rp 2.548.000 menjadi Rp 2.537.000 per gram.

‎‎Emas Galeri24 dijual dengan kuantitas 0,5 gram hingga 1.000 gram atau 1 kilogram.

Sementara, emas UBS dijual dengan kuantitas 0,5 gram hingga 500 gram.

Baca Juga:

Berikut daftar lengkap harga emas masing-masing produk:

Harga emas UBS:

Harga emas di Pegadaian hari ini, Rabu 17 Desember 2025 kompak turun lagi.  Cek daftarnya

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   harga emas di pegadaian  harga emas  Harga emas UBS  harga emas Galeri24  Harga emas turun 
BERITA HARGA EMAS DI PEGADAIAN LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp