Turun Lagi, Harga Emas di Pegadaian Hari Ini Jadi Sebegini Per Gram
Rabu, 17 Desember 2025 – 08:58 WIB
jpnn.com - JAKARTA - Harga emas di Pegadaian hari ini, Rabu 17 Desember 2025 kompak turun lagi.
Laman resmi Sahabat Pegadaian dikutip Rabu (17/12), menunjukkan dua produk buatan UBS dan Galeri24 mengalami penurunan harga.
Adapun harga jual emas Galeri24 turun dari awalnya Rp 2.501.000 menjadi Rp 2.494.000 per gram.
Kemudian, harga emas UBS turut turun dari semula Rp 2.548.000 menjadi Rp 2.537.000 per gram.
Emas Galeri24 dijual dengan kuantitas 0,5 gram hingga 1.000 gram atau 1 kilogram.
Sementara, emas UBS dijual dengan kuantitas 0,5 gram hingga 500 gram.
Berikut daftar lengkap harga emas masing-masing produk: