JPNN.com - Olahraga - Liga Indonesia

Turun Minum, Bhayangkara FC Vs Persib Bandung 2-1

Kamis, 30 April 2026 – 20:00 WIB
Ilustrasi Super League. Foto: Nur Fidhiah Shabrina/JPNN.com

jpnn.com - BANDAR LAMPUNG – Petahana Super League Persib Bandung tertinggal 1-2 pada babak pertama laga melawan Bhayangkara FC di Stadion Sumpah Pemuda, Bandar Lampung, Kamis (30/4) malam WIB.

Pertemuan Bhayangkara FC vs Persib Bandung merupakan pertarungan penutup pekan ke-30.

Bhayangkara FC unggul dua gol di 45 menit pertama berkat Henri Doumbia di menit ke-6 dan Moussa Sidibe di menit ke-26.

Dua gol Bhayangkara FC lahir lantaran lengahnya pertahanan Persib.

Maung Bandung membalas melalui gol Federico Barba di menit 45+2.

Persib memiliki sejumlah peluang emas, tetapi penampilan kiper Bhayangkara FC Aqil Savik bikin bintang tim tamu seperti Thom Haye dan Andrew Jung gigit jari.

Angka 2-1 di papan skor Stasion Sumpah Pemuda bertahan hingga turun minum.

Jika hasil itu bertahan sampai pertemuran rampung, maka Persib gagal kembali ke puncak, tak bisa menyalip Borneo FC Samarinda. (il/jpnn)

Redaktur & Reporter : Mufthia Ridwan

