Turun Minum, Bhayangkara FC Vs Persib Bandung 2-1
jpnn.com - BANDAR LAMPUNG – Petahana Super League Persib Bandung tertinggal 1-2 pada babak pertama laga melawan Bhayangkara FC di Stadion Sumpah Pemuda, Bandar Lampung, Kamis (30/4) malam WIB.
Pertemuan Bhayangkara FC vs Persib Bandung merupakan pertarungan penutup pekan ke-30.
Bhayangkara FC unggul dua gol di 45 menit pertama berkat Henri Doumbia di menit ke-6 dan Moussa Sidibe di menit ke-26.
Dua gol Bhayangkara FC lahir lantaran lengahnya pertahanan Persib.
Maung Bandung membalas melalui gol Federico Barba di menit 45+2.
Persib memiliki sejumlah peluang emas, tetapi penampilan kiper Bhayangkara FC Aqil Savik bikin bintang tim tamu seperti Thom Haye dan Andrew Jung gigit jari.
Angka 2-1 di papan skor Stasion Sumpah Pemuda bertahan hingga turun minum.
Jika hasil itu bertahan sampai pertemuran rampung, maka Persib gagal kembali ke puncak, tak bisa menyalip Borneo FC Samarinda. (il/jpnn)