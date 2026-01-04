Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Olahraga - Liga Indonesia

Turun Peringkat, Persib Bawa Ambisi Besar ke Kandang Persik

Minggu, 04 Januari 2026 – 14:00 WIB
Turun Peringkat, Persib Bawa Ambisi Besar ke Kandang Persik
Skuad Persib Bandung saat menjalani sesi latihan di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA). Foto: Nur Fidhiah Shabrina/JPNN.com

jpnn.com - BANDUNG - Persib Bandung ketemu Persik Kediri pada pekan ke-16 Super League di Stadion Brawijaya, Senin (5/1).

Datang sebagai tamu dengan motivasi tinggi untuk menang, Persib tak mau 'terpeleset'.

Persik yang untuk sementara berada di peringkat 12, diprediksi akan tampil habis-habisan untuk bisa mengamankan poin di kandang sendiri.

Sementara itu, Persib masih dalam perburuan puncak klasemen, setelah mereka tergusur ke peringkat ke-3. Hasil positif Borneo FC dan Persija Jakarta, memaksa Pangeran Biru untuk mengalah.

Bek Persib Julio Cesar mengatakan, pertandingan melawan Persik tidaklah mudah. Terlebih, timnya kini sedang on fire sebab kemenangan dalam beberapa laga.

"Iya laga berikutnya melawan Kediri, kami akan bermain tandang. Ini pertandingan yang sangat penting," kata Julio, Minggu (4/1).

Menurutnya, setiap klub di Liga 1 kini berambisi mengalahkan Persib. Karena itu, Julio cs harus ekstra waspada dengan perlawanan yang akan diberikan lawan, termasuk Persik.

Julio menuturkan, dia ingin menjaga tren kemenangan yang tengah dilalui Persib dengan mengalahkan Kediri.

Persib Bandung siap menantang Persik Kediri di pekan ke-16 BRI Super League. Julio Cesar menegaskan...

