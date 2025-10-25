Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Ekonomi - Investasi

Turun Tipis, Harga Emas Antam Hari Ini 25 Oktober Jadi Sebegini Per Gram

Sabtu, 25 Oktober 2025 – 10:55 WIB
Warga menunjukkan emas Antam yang dibelinya di Butik Emas Logam Mulia Antam Komplek DP Mall, Semarang, Jawa Tengah, Selasa (22/4/2025). ANTARA FOTO/Aprillio Akbar/rwa/aa.

jpnn.com - JAKARTA - Harga emas Antam turun hari ini, Sabtu 25 Oktober 2025. Dipantau dari laman Logam Mulia, Sabtu (25/10), emas Antam mengalami penurunan harga jual Rp 4.000 menjadi Rp 2.350.000 dari semula Rp 2.354.000 per gram.

Adapun harga jual kembali atau buyback juga turun ke angka Rp 2.215.000 dari awalnya Rp 2.219.000 per gram.

Emas Antam dijual mulai dari gramasi 0,5 gram hingga 1 kilogram (1.000 gram).

Baca Juga:

‎Transaksi harga jual dikenakan potongan pajak, sesuai dengan PMK No. 34/PMK.10/2017

‎Penjualan kembali emas batangan ke PT Antam Tbk dengan nominal lebih dari Rp 10 juta, dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 sebesar 1,5 persen untuk pemegang Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan 3 persen untuk non-NPWP.

‎PPh 22 atas transaksi buyback dipotong langsung dari total nilai harga jual kembali. 

Baca Juga:

Berikut harga pecahan emas batangan yang tercatat di laman Logam Mulia Antam pada Sabtu:

‎- Harga emas 0,5 gram: Rp 1.225.000.

Harga emas Antam turun hari ini, Sabtu 25 Oktober 2025. Berikut daftar harga emas Antam hari ini.

