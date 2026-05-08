JPNN.com - Ekonomi - Investasi

Turun Tipis, Harga Emas Antam Jumat Pagi Menjadi Rp 2,839 Juta Per Gram

Jumat, 08 Mei 2026 – 09:25 WIB
Harga emas Antam hari ini Jumat 8 Mei 2026. Ilustrasi: Ricardo/JPNN.com

jpnn.com - JAKARTA - Harga emas Antam hari ini Jumat 8 Mei 2026 turun.

Dipantau di laman Logam Mulia dari Bali, Jumat (8/5), pukul 10.01 WITA, harga emas Antam mengalami penurunan Rp 1.000.

Semula harga emas Antam Rp 2.840.000, dan kini menjadi Rp 2.839.000 per gram.

Harga beli kembali (buyback) turut turun tipis menjadi Rp 2.644.000 per gram.

Harga emas Antam sewaktu-waktu bisa berubah.

Transaksi harga jual dikenakan potongan pajak, sesuai dengan PMK Nomor 34/PMK.10/2017 untuk semua jenis emas mulai dari gramasi 1 gram hingga 1.000 gram (1 kilogram).

Penjualan kembali emas batangan ke PT Antam Tbk dengan nominal lebih dari Rp 10 juta, dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 sebesar 1,5 persen untuk pemegang Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan 3 persen untuk non-NPWP.

PPh 22 atas transaksi buyback dipotong langsung dari total nilai harga beli kembali.

Berikut update harga emas Antam hari ini Jumat 8 Mei 2026 pagi di laman Logam Mulia.

