Turunkan Angka Stunting, ASABRI & Polda Papua Gelar Program Tuntas

jpnn.com, PAPUA - PT ASABRI melalui Kantor Cabang ASABRI Jayapura, melaksanakan program TUNAS (Bersatu Mencegah Stunting) di wilayah Papua sebagai bagian dari peran perusahaan dalam mendampingi masyarakat sejak fase paling awal kehidupan.

Program TUNAS bertujuan untuk membantu mengurangi kesenjangan penanganan stunting di daerah dengan prevalensi tinggi, yang diwujudkan melalui penyaluran bantuan paket makanan tambahan bergizi kepada masyarakat yang membutuhkan.

Program TUNAS dilaksanakan dengan berkolaborasi dengan Kepolisian Republik Indonesia (Polri) melalui Polda Papua di Polsek Muara Tami, Jayapura.

Kegiatan ini dihadiri langsung oleh Kabagdalpers Polda Papua, AKBP Timur Santoso, Karumkit Bhayangkara TK II Jayapura, AKBP Dr. dr. Rommy Sebastian, serta Kapolsek Muara Tami, AKP H. Zakaruddin.

Pada sambutannya Kabagdalpers Polda Papua menyampaikan apresiasi atas kolaborasi lintas sektor dalam pelaksanaan program ini.

“Upaya menurunkan angka stunting membutuhkan kerja bersama dan keterlibatan banyak pihak. Kolaborasi antara ASABRI, Polda Papua, dan tenaga kesehatan menjadi kunci dan langkah penting untuk memastikan intervensi yang dilakukan benar-benar menjangkau keluarga yang membutuhkan di wilayah kami,” ujar AKBP Timur Santoso.

Dalam pelaksanaannya, Program TUNAS menjangkau sebanyak 143 penerima manfaat, yang terdiri atas ibu menyusui berisiko kekurangan gizi serta anak usia 6–59 bulan yang berisiko stunting di wilayah Koya, Distrik Muara Tami, Jayapura.

Para penerima manfaat tersebut memperoleh paket makanan tambahan bergizi untuk mendukung pemenuhan kebutuhan gizi dasar pada fase krusial tumbuh kembang anak.