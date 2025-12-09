Turunkan Berat Badan dengan Mengonsumsi 3 Minuman Hangat Ini
Selasa, 09 Desember 2025 – 07:53 WIB
jpnn.com, JAKARTA - SETIAP orang ingin memiliki berat badan ideal dengan alasan yang berbeda.
Ada yang ingin menurunkan berat badan dengan alasan kesehatan.
Ada juga yang ingin menurunkan berat badan dengan alasan ingin meningkatkan penampilan.
Salah satu cara yang bisa membantu proses penurunan berat badan makin cepat ialah dengan mengonsumsi minuman hangat.
Manjakan diri dengan hangatnya minuman sehat yang mendukung rutinitas penurunan berat badan.
Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.
1. Teh hijau
Minum 1 cangkir teh hijau menghadirkan kehangatan di musim dingin.
Teh herbal ini dikatakan memiliki senyawa yang sangat membantu mengurangi berat badan.