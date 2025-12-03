Close Banner Apps JPNN.com
Lifestyle - Kesehatan

Turunkan Berat Badan dengan Rutin Mengonsumsi 6 Buah Ini

Rabu, 03 Desember 2025 – 02:21 WIB
Turunkan Berat Badan dengan Rutin Mengonsumsi 6 Buah Ini
Ilustrasi anggur hitam. Foto: stylesatlife

jpnn.com, JAKARTA - SETIAP wanita pasti ingin memiliki berat badan yang ideal agar penampilan mereka makin menarik.

Namun, menurunkan berat badan bukan tugas yang mudah, dan butuh waktu lama ditambah dengan banyak usaha sebelum Anda mulai melihat perubahan.

Semua orang sangat menekankan pada olahraga, tetapi apa yang Anda makan adalah aspek yang sama pentingnya dalam menurunkan berat badan.

Baca Juga:

Jadi, Anda perlu mulai fokus pada apa yang Anda konsumsi jika kamu sedang berusaha keras menurunkan berat badan. Anda juga bisa membuat rencana diet khusus.

Namun, tidak diragukan lagi bahwa berpegang pada satu rencana bisa membosankan dan akhirnya membuat Anda tidak bersemangat untuk makan sehat.

Jadi, lebih baik Anda sedikit membumbui suasana dengan buah-buahan musiman.

Baca Juga:

Ada berbagai buah yang berbeda di setiap musim dan memasukkannya ke dalam diet Anda bisa dengan mudah menghilangkan kebosanan, memotivasi Anda untuk menurunkan beberapa kilogram lagi.

Berikut penjelasannya, seperti dikutip laman Healthshots.com.

Ada beberapa jenis buah yang sehat dan bergizi yang bisa membantu menurunkan berat badan dan salah satunya adalah tentu saja buah delima.

