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JPNN.com - Lifestyle - Kesehatan

Turunkan Berat Badan dengan Rutin Minum 4 Teh Herbal Ini

Kamis, 04 Juni 2026 – 05:57 WIB
Turunkan Berat Badan dengan Rutin Minum 4 Teh Herbal Ini - JPNN.COM
Teh Hijau. Foto: Laman Care2

jpnn.com, JAKARTA - ADA berbagai manfaat rutin mengonsumsi teh herbal. Salah satunya ialah bisa membantu menurunkan berat badan.

Teh herbal semakin populer. Selain itu, ada banyak pilihan yang tersedia.

Teh herbal mengandung antioksidan dan senyawa tanaman bermanfaat lainnya yang bisa meningkatkan kesehatan Anda dalam berbagai cara.

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Teh herbal juga dapat membantu Anda menurunkan berat badan.

Berbagai jenis teh bisa membantu meningkatkan metabolisme, mendukung pembakaran lemak, dan membantu menekan nafsu makan, menjadikannya pilihan populer bagi mereka yang ingin menurunkan berat badan.

Berikut penjelasannya, seperti dikutip laman Ndtv.com.

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1. Teh Hijau

Teh hijau adalah salah satu jenis teh herbal paling terkenal yang bisa membantu menurunkan berat badan dan memberikan banyak manfaat kesehatan.

Teh hijau kaya akan katekin, antioksidan alami yang ditemukan dalam teh hijau yang membantu meningkatkan metabolisme dan pembakaran lemak, sehingga menghasilkan penurunan berat badan.

Ada beberapa jenis teh herbal yang bisa membantu menurunkan berat badan tanpa efek samping dan salah satunya adalah tentu saja teh adas.

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TAGS   Teh Herbal  Berat Badan  teh adas  teh kayu manis 
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