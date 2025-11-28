Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Lifestyle - Kesehatan

Turunkan Berat Badan Secara Alami dengan Mengonsumsi 3 Makanan Ini

Jumat, 28 November 2025 – 07:59 WIB
Ilustrasi Buncis. Foto: Alodokter

jpnn.com, JAKARTA - MEMILIKI berat badan ideal merupakan impian setiap wanita. Hal ini karena memiliki berat badan yang ideal bisa meningkatkan kesehatan.

Anda bisa menurunkan berat badan dengan rutin olahraga, diet, dan mengonsumsi berbagai makanan sehat.

Biasanya makanan ini rendah kalori, kaya serat, protein, dan nutrisi penting yang mendukung proses pembakaran lemak.

Baca Juga:

Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.

1. Buncis

Mengonsumsi buncis sangat efektif untuk menurunkan berat badan.

Satu cangkir buncis yang dimasak mengandung 3,8 g serat yang mengenyangkan, 2,2 g protein, dan 37 kalori.

Baca Juga:

Taburi buncis dengan bawang putih, minyak zaitun, dan merica, lalu panggang selama sekitar 25 menit dalam oven.

2. Kubis

Kamu mungkin pernah mendengar tentang diet sup kubis selama seminggu.

Ada beberapa jenis makanan yang bisa membantu menurunkan berat badan secara alami dan salah satunya ialah kacang edamame.

