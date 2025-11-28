Turunkan Berat Badan Secara Alami dengan Mengonsumsi 3 Makanan Ini

Jumat, 28 November 2025 – 07:59 WIB

jpnn.com, JAKARTA - MEMILIKI berat badan ideal merupakan impian setiap wanita. Hal ini karena memiliki berat badan yang ideal bisa meningkatkan kesehatan.

Anda bisa menurunkan berat badan dengan rutin olahraga, diet, dan mengonsumsi berbagai makanan sehat.

Biasanya makanan ini rendah kalori, kaya serat, protein, dan nutrisi penting yang mendukung proses pembakaran lemak.

Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.

1. Buncis

Mengonsumsi buncis sangat efektif untuk menurunkan berat badan.

Satu cangkir buncis yang dimasak mengandung 3,8 g serat yang mengenyangkan, 2,2 g protein, dan 37 kalori.

Taburi buncis dengan bawang putih, minyak zaitun, dan merica, lalu panggang selama sekitar 25 menit dalam oven.

2. Kubis

Kamu mungkin pernah mendengar tentang diet sup kubis selama seminggu.