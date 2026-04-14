Turunkan Kadar Kreatinin yang Tinggi dengan Mengonsumsi 7 Makanan Ini
jpnn.com, JAKARTA - APAKAH Anda pernah mendengar tentang kreatinin? Apakah itu kreatinin?
Kreatinin adalah produk limbah yang diproduksi oleh otot-otot dalam tubuh kita.
Ginjal kita bertanggung jawab untuk membuangnya. Namun, ketika kadar kreatinin kita tinggi, itu berarti Anda mengalami kerusakan ginjal, dan ini bisa mengakibatkan penyakit ginjal kronis.
Jika Anda memperhatikan adanya pembengkakan di lengan atau kaki kamu dan kelelahan ekstrem, mungkin penting untuk memeriksakan kadar kreatinin Anda.
Meskipun kadar kreatinin yang tinggi tidak mengancam jiwa, hal itu bisa menyebabkan komplikasi serius dalam tubuh.
Perubahan pola makan dan gaya hidup bisa membantu mengatasi kadar kreatinin yang tinggi.
Apakah Anda bertanya-tanya bagaimana cara menurunkan kadar kreatinin?
Kreatinin adalah produk limbah yang dihasilkan selama degradasi kreatin, senyawa ini merupakan zat integral yang digunakan untuk menciptakan energi di dalam sel otot.