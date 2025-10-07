Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Lifestyle - Kesehatan

Turunkan Kolesterol dengan Mengonsumsi 3 Suplemen Ini

Selasa, 07 Oktober 2025 – 07:08 WIB
Turunkan Kolesterol dengan Mengonsumsi 3 Suplemen Ini - JPNN.COM
Biji rami. Foto: Hellosehat

jpnn.com, JAKARTA - KOLESTEROL merupakan salah satu penyakit yang cukup berbahaya.

Kolesterol yang meningkat secara drastis bisa membuat Anda terserang beberapa penyakit.

Kolesterol memang dibutuhkan, tetapi kadar yang tinggi, terutama kolesterol LDL, bisa meningkatkan risiko penyakit jantung.

Baca Juga:

Ada beberapa suplemen yang bisa membantu menurunkan kolesterol.

Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.

1. Berberin

Berberin adalah suplemen makanan yang telah digunakan dalam pengobatan tradisional Tiongkok.

Baca Juga:

Berberin diperoleh dari bagian tanaman tertentu, seperti goldenseal, dan dibuat menjadi zat yang bisa dimakan.

Berberin telah terbukti mengurangi kolesterol LDL dan trigliserida.

Ada beberapa jenis suplemen yang bisa membantu menurunkan kadar kolesterol tinggi dengan mudah dan salah satunya ialah biji rami.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   kolesterol  suplemen  berberin  biji rami 
BERITA KOLESTEROL LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp