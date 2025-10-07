Turunkan Kolesterol dengan Mengonsumsi 3 Suplemen Ini

Selasa, 07 Oktober 2025 – 07:08 WIB

jpnn.com, JAKARTA - KOLESTEROL merupakan salah satu penyakit yang cukup berbahaya.

Kolesterol yang meningkat secara drastis bisa membuat Anda terserang beberapa penyakit.

Kolesterol memang dibutuhkan, tetapi kadar yang tinggi, terutama kolesterol LDL, bisa meningkatkan risiko penyakit jantung.

Ada beberapa suplemen yang bisa membantu menurunkan kolesterol.

Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.

1. Berberin

Berberin adalah suplemen makanan yang telah digunakan dalam pengobatan tradisional Tiongkok.

Berberin diperoleh dari bagian tanaman tertentu, seperti goldenseal, dan dibuat menjadi zat yang bisa dimakan.

Berberin telah terbukti mengurangi kolesterol LDL dan trigliserida.