Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Lifestyle - Kesehatan

Turunkan Risiko Serangan Kanker Payudara dengan 8 Cara Alami Ini

Selasa, 17 Februari 2026 – 04:06 WIB
Turunkan Risiko Serangan Kanker Payudara dengan 8 Cara Alami Ini - JPNN.COM
Kanker payudara. Foto: AMDC

jpnn.com, JAKARTA - KANKER merupakan salah satu penyakit paling mematikan di dunia.

Salah satu jenis kanker yang paling banyak menyerang wanita adalah kanker payudara.

Kanker payudara telah muncul sebagai masalah kesehatan masyarakat yang signifikan secara global.

Baca Juga:

Menurut Organisasi Kesehatan Dunia, kanker payudara menyebabkan 670.000 kematian secara global pada tahun 2022.

Meskipun kerusakan DNA dan mutasi genetik (seperti BRCA1 dan BRCA2) bisa menyebabkan kanker payudara, gaya hidup juga memainkan peran penting.

Penelitian menunjukkan bahwa merokok, konsumsi alkohol berat, paparan estrogen, dan pola makan tertentu bisa meningkatkan risiko kanker payudara.

Baca Juga:

Beberapa faktor risiko berada di luar kendali seperti genetika.

Namun, pilihan gaya hidup yang memengaruhi risiko kanker payudara bisa diubah.

Ada beberapa cara alami yang bisa Anda lakukan untuk menurunkan risiko serangan kanker payudara dan salah satunya adalah makan dengan benar.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   kanker payudara  cara alami  Berat Badan  Menyusui 
BERITA KANKER PAYUDARA LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp