Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Nasional - Sosial

Turut Berduka, Hashim Djojohadikusumo Bantu Panti Jompo yang Terbakar di Manado

Senin, 29 Desember 2025 – 17:38 WIB
Turut Berduka, Hashim Djojohadikusumo Bantu Panti Jompo yang Terbakar di Manado - JPNN.COM
Utusan Khusus Presiden Bidang Energi Hashim Djojohadikusumo kembali memberikan bantuan kemanusiaan untuk pembangunan Panti Werdha Damai di Ranomuut, Manado, Sulawesi Utara yang alami kebakaran hebat. Foto: dok ANTARA

jpnn.com, JAKARTA - Utusan Khusus Presiden Bidang Energi Hashim Djojohadikusumo kembali memberikan bantuan kemanusiaan untuk pembangunan Panti Werdha Damai di Ranomuut, Manado, Sulawesi Utara yang alami kebakaran hebat.

Adik Presiden Prabowo Subianto itu memberikan bantuan kemanusiaan senilai Rp 250 juta untuk pembangunan kembali Panti Werdha Damai yang dilahap si jago merah pada Minggu (28/12).

Bantuan tersebut diserahkan kepada pihak panti melalui Staf Khusus Gubernur Sulawesi Utara, Recky Langie.

Baca Juga:

Selanjutnya, donasi akan ditransfer langsung ke rekening yayasan panti guna meringankan kerugian serta mendukung proses pembangunan kembali gedung panti yang terdampak kebakaran.

Recky menjelaskan bantuan kemanusiaan ini merupakan wujud nyata kepedulian pribadi Hashim Djojohadikusumo kepada warga Sulawesi Utara, sekaligus bentuk empati mendalam atas tragedi kebakaran yang merenggut 16 korban jiwa sebagian besar merupakan lanjut usia penghuni panti.

“Pak Hashim turut berduka cita sedalam-dalamnya atas meninggalnya para lansia atas peristiwa ini. Bantuan ini diharapkan dapat membantu meringankan beban yayasan, serta mempercepat proses pemulihan dan pembangunan kembali panti,” kata Recky melalui keterangannya pada Senin (29/12).

Baca Juga:

Selain itu, Recky menyampaikan Hashim selaku Pimpinan Arsari Group berharap peristiwa serupa tidak terulang di masa mendatang.

Terpenting, kata dia, keselamatan dan perlindungan bagi para lansia di panti sosial harus jadi catatan khusus.

Hashim Djojohadikusumo memberikan bantuan kemanusiaan senilai Rp 250 juta untuk pembangunan kembali Panti Werdha Damai di Manado

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Hashim Djojohadikusumo  Panti Wreda  Panti Werdha Damai  Manado  kebakaran  Bantuan Kemanusiaan  Arsari 
BERITA HASHIM DJOJOHADIKUSUMO LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp