Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Daerah - Kaltara

Turut Hadiri Pemusnahan 755,67 Gram Sabu-Sabu, Bea Cukai Nunukan Tegaskan Ini

Senin, 02 Februari 2026 – 13:19 WIB
Turut Hadiri Pemusnahan 755,67 Gram Sabu-Sabu, Bea Cukai Nunukan Tegaskan Ini - JPNN.COM
Kepala Kantor Bea Cukai Nunukan Danang Seno Bintoro turut menghadiri pemusnahan barang bukti narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 755,67 gram yang dilaksanakan pada Jumat (30/1). Foto: Dokumentasi Bea Cukai

jpnn.com, NUNUKAN - Bea Cukai Nunukan menghadiri pemusnahan barang bukti narkotika jenis sabu-sabu (methamphetamine) pada Jumat (30/1)

Kegiatan tersebut dilaksanakan Polres Nunukan secara terbuka sebagai bentuk transparansi dan komitmen bersama dalam memberantas peredaran narkoba, khususnya di wilayah perbatasan.

Barang bukti yang dimusnahkan seberat 755,67 gram dari total 774,89 gram sabu-sabu hasil pengungkapan empat laporan polisi (LP) pada periode Desember 2025 hingga Januari 2026.

Baca Juga:

Pengungkapan tersebut merupakan hasil sinergi Polres Nunukan, TNI, dan Bea Cukai dengan jumlah tersangka sebanyak empat orang dan seluruhnya pria.

Kapolres Nunukan AKBP Bonifasius Rumbewas menjelaskan sebanyak 5,55 gram sabu disisihkan untuk pembuktian di pengadilan dan 5,76 gram untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Sementara itu, barang bukti lainnya dimusnahkan dengan cara dilarutkan ke dalam air dan dibuang ke toilet agar tidak dapat disalahgunakan.

Baca Juga:

Kepala Kantor Bea Cukai Nunukan Danang Seno Bintoro menegaskan keterlibatan Bea Cukai dalam kegiatan ini merupakan wujud dukungan penuh terhadap upaya pemberantasan narkotika.

“Kami berkomitmen terus bersinergi dengan aparat penegak hukum dalam melindungi masyarakat dari ancaman narkoba, khususnya di wilayah perbatasan,” tegas Danang dalam keterangannya, Senin (2/2). (mrk/jpnn)

Ini penegasan Bea Cukai Nunukan saat menghadiri pemusnahan 755,67 gram sabu-sabu yang dilaksanakan Polres Nunukan pada Jumat (30/1)

Redaktur & Reporter : Sutresno Wahyudi

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   pemusnahan barang bukti  Narkotika  sabu-sabu  Bea Cukai Nunukan  Bea Cukai  Barang Bukti 
BERITA PEMUSNAHAN BARANG BUKTI LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp