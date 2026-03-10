Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Lifestyle - Hobi

Tutorial YouTube Music: Cara Mendengarkan Lagu Resmi Tanpa Iklan

Selasa, 10 Maret 2026 – 12:30 WIB
Tutorial YouTube Music: Cara Mendengarkan Lagu Resmi Tanpa Iklan - JPNN.COM
YouTube Music di ponsel. Foto: The Verge

jpnn.com, JAKARTA - Banyak pengguna internet saat ini mencari cara praktis untuk menikmati musik favorit secara gratis.

Tidak sedikit pula yang mencoba berbagai metode seperti YouTube mp3 untuk mengunduh lagu dari video musik.

Namun, sebenarnya ada cara yang jauh lebih aman, legal, dan nyaman untuk mendengarkan lagu resmi tanpa gangguan, yaitu dengan memanfaatkan fitur yang tersedia di YouTube Music.

Baca Juga:

YouTube Music sendiri dirancang khusus sebagai layanan streaming musik yang memungkinkan pengguna menikmati jutaan lagu resmi dari berbagai genre.

Platform ini tidak hanya menyediakan lagu populer, tetapi juga album lengkap, remix, hingga live performance yang jarang tersedia di tempat lain.

Sebagian orang mungkin terbiasa menggunakan layanan konversi seperti YouTube to mp3 agar bisa menyimpan lagu di perangkat mereka.

Baca Juga:

Padahal, YouTube Music sudah menyediakan berbagai fitur yang membuat pengalaman mendengarkan musik menjadi lebihpraktis tanpa harus mengunduh secara ilegal atau menggunakan layanan pihak ketiga.

Apa Itu YouTube Music?

Memanfaatkan fitur yang tersedia di YouTube Music untuk mendengarkan mu lebih aman, legal, dan nyaman tanpa gangguan.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   YouTube  Youtube music  Youtube Gratis  Musik 
BERITA YOUTUBE LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp