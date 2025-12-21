Tutup 2025 dengan Kemenangan atas Sevilla, Real Madrid Berjuang Merebut Semua Gelar di 2026

jpnn.com - JAKARTA - Real Madrid memastikan kemenangan terakhir di 2025 setelah menaklukkan Sevilla 2-0 pada Liga Spanyol 2025/2026 di Stadion Santiago Bernabeu, Madrid, Minggu dini hari WIB.

Kemenangan ini memotivasi El Real untuk tampil lebih baik dan merebut banyak gelar di 2026 mendatang.

"Situasi saat ini memungkinkan kami menghadapi 2026 dengan posisi untuk berjuang memperebutkan segalanya. Untuk itu, kami akan melakukan peningkatan di semua aspek," kata Pelatih Real Madrid Xabi Alonso dikutip dari laman resmi Real Madrid, Minggu (21/12).

Alonso mengatakan bahwa Los Blancos akan berjuang merebut semua gelar di 2026 setelah memastikan kemenangan terakhir di 2025 atas Sevilla tersebut.

Sepanjang 2025, El Real gagal mendapatkan satu pun trofi dari lima kompetisi yang mereka ikuti, termasuk ketika ditangani juru taktik sebelum Alonso, Carlo Ancelotti.

Alonso memastikan akan mengevaluasi kekurangan-kekurangan timnya, salah satunya soal taktik.

Dia menyebut, masih ada beberapa taktik yang tidak berjalan sesuai keinginannya.

Selain itu, Alonso juga menyoroti sisi penguasaan dan tanpa bola dari timnya, serta mau memperkuat permainan vertikal dari anak-anak asuhnya.