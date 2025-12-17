Tutup Buku 2025, IPC TPK Catat 3,26 Juta TEUs

Rabu, 17 Desember 2025 – 20:12 WIB

jpnn.com, JAKARTA - IPC Terminal Petikemas (IPC TPK) mencatatkan tren positif kinerja operasional menjelang akhir 2025.

Corporate Secretary IPC TPK, Pramestie Wulandary menyampaikan sepanjang periode Januari-November 2025, volume petikemas yang ditangani IPC TPK tumbuh 13,32% menjadi 3.269.607 TEUs, meningkat dibandingkan periode yang sama 2024 sebesar 2.885.249 TEUs.

Dia menyebut peningkatan kinerja tersebut mencerminkan konsistensi perusahaan dalam meningkatkan kualitas layanan dan efektivitas operasional di seluruh area kerja.

"Kinerja yang terus tumbuh menjadi indikator arus logistik di pelabuhan makin efisien. Bagi kami, angka kinerja bukan sekadar capaian internal, tetapi cerminan kelancaran distribusi barang dari hulu ke hilir," ujar Pramestie dikutip, Rabu (17/12).

Peningkatan kinerja tercatat hampir di seluruh wilayah operasional.

Area Non Tanjung Priok yang meliputi Sumatra dan Pontianak mencatatkan pertumbuhan 11,09 persen pada periode Januari-November 2025 dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Pramestie menjelaskan area Tanjung Priok menunjukkan pertumbuhan lebih tinggi, yakni 13,86 persen.

Kemudian, lanjut Pramestie, kinerja positif tersebut didorong oleh meningkatnya aktivitas ekspor sejumlah komoditas unggulan di berbagai wilayah.