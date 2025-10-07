Close Banner Apps JPNN.com
Tutup MQK Internasional, Menag Ajak Santri Doakan Para Korban Ponpes Al Khoziny

Selasa, 07 Oktober 2025 – 20:35 WIB
Tutup MQK Internasional, Menag Ajak Santri Doakan Para Korban Ponpes Al Khoziny
Menteri Agama Nasaruddin Umar saat menutup Musabaqah Qiraatil Kutub (MKQ) Nasional ke-8 dan MQK internasional pertama. Foto: dok Kemenag

jpnn.com, JAKARTA - Menteri Agama Nasaruddin Umar menutup Musabaqah Qiraatil Kutub (MKQ) Nasional ke-8 dan MQK internasional pertama.

Seremonial penutupan berlangsung di Lapangan Merdeka, Wajo yang dipadati ribuan santri dan pengunjung.

Melalui sambutan virtual, Menag seluruh peserta untuk mendoakan korban gedung ambruk di Pesantren Al Khoziny, Sidoarjo.

Sebelumnya, ribuan santri Pesantren As’adiyah bersama peserta MQK dan masyarakat juga menggelar istighasah, mendoakan korban gedung ambruk di pesantren Al Khoziny.

Peristiwa gedung ambruk di Pesantren Al-Khoziny terjadi pada 29 September 2025. Saat itu, para santri sedang salat Asar berjemaah.

Sehari berikutnya, Menteri Agama Nasaruddin Umar meninjau lokasi kejadian, menyampaikan duka, menyapa keluarga korban, serta melihat langsung penanganan korban terdampak, dan menyalurkan bantuan sebesar Rp610 juta.

Menag juga meminta Kanwil Kemenag Provinsi Jawa Timur untuk melakukan sejumlah langkah proaktif dalam membantu penanganan korban.

Hingga hari ini tercatat ada 65 korban wafat dan lebih dari seratus yang selamat. Proses evakusi yang dilakukan oleh Basarnas masih berlangsung.

Menag berharap peristiwa Ponpes Al Khoziny bisa diambil hikmah dan pelajaran bagi perbaikan di masa mendatang.

