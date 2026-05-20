JPNN.com - Olahraga - Liga Indonesia

Tutup Musim di JIS, Persija Incar Kemenangan atas Semen Padang

Rabu, 20 Mei 2026 – 13:13 WIB
Pemain Persija Jakarta saat pertandingan BRI Super League di Jakarta International Stadium (JIS), Jakarta, Minggu (10/8/2025). Foto: ANTARA FOTO/Fauzan/agr

jpnn.com, JAKARTA - Persija Jakarta akhirnya kembali ke Jakarta International Stadium (JIS) untuk menutup musim Super League 2025/2026.

Setelah sempat terusir dari ibu kota dan berpindah-pindah kandang, tim Macan Kemayoran kini siap menjadikan JIS sebagai panggung terakhir demi menebus kekecewaan suporter.

Pada laga pekan ke-34, Sabtu (23/5/2026), Persija akan menjamu Semen Padang dengan target wajib menang.

Duel tersebut bukan sekadar laga formalitas, melainkan kesempatan terakhir bagi Persija untuk menutup musim dengan kepala tegak di hadapan Jakmania.

"Laga kandang terakhir. Tutup musim dengan kemenangan, Macan!" tulis Persija lewat akun resmi di Instagram.

Sebelumnya, tim ibu kota lebih memilih bermain di SUGBK karena menilai kualitas rumput dan lapangan JIS belum maksimal.

Namun pada laga kandang terakhir kontra Persib Bandung, Persija harus mengungsi ke Stadion Segiri, Samarinda, lantaran tidak mendapat izin keamanan di Jakarta.

Kini, JIS kembali dipilih sebagai markas penutup musim. Stadion megah di Jakarta Utara itu diharapkan menjadi saksi kebangkitan sekaligus pelipur luka setelah perjalanan Persija musim ini penuh drama.

Persija  Persija Jakarta  Semen Padang  JIS  Persija vs Semen Padang  BRI Super League 2025/26 
